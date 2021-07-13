Зеленский пообещал достроить крупнейший музей Голодомора в Украине

К 90-й годовщине Голодомора в 2022 году в Киеве собираются достроить Национальный музей Голодомора-геноцида. Такие сроки назвал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Гуманитарная политика", который транслировался на странице Офиса президента в Facebook. По словам Зеленского, уже долгие годы музей-мемориал жертв Голодомора никак не достроят.

Президент заверил, что к 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь музея будет достроена в полном объеме.

"Мы этот вопрос держим под личным контролем", – подчеркнул он.

Глава государства сказал, что сохранение исторической памяти является важным вопросом для Украины, а без достройки музея Голодомора выполнить эту задачу невозможно.

Видео дня

"Время отдаляет нас все дальше и дальше от этих, к сожалению, трагичных времен. Почти не осталось живых свидетелей, которые пережили Голодомор. Сегодня мы сами ответственны за сохранение и передачу этой памяти современным и следующим поколениям, за донесение правдивой информации о нашей жизни и истории", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 августа 2020 года в Киеве возле Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов была повреждена "девочка с колоском" – один из символов памяти всех украинцев о геноциде.

Общественный активист Андрей Смолий тогда заявил, что за 12 лет существования мемориала его элементы и символы еще никогда не уничтожались.

Он высказал предположение, что к инциденту причастны "рашисты и кремлевская нечисть".