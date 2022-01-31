Есть один "нюанс": Резников рассказал, чем отличается ситуация с угрозой агрессии РФ от весны 2021 года

Ситуация со стягиванием российских войск к границам Украины аналогична обострению весной 2021 года. Единственным отличием является их наличие также на территории Беларуси, что добавляет стране-агрессору еще 1000 километров, откуда можно было бы реализовать новое вторжение в наше государство.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB.ua. Он, в частности, объяснил, по какой причине США и страны Запада предупреждают о сверхвысоком уровне угрозы вторжения, в то время как украинские власти реагируют сдержанно, и даже заявляют, что партнеры нагнетают ситуацию.

Так, по словам Резникова, в течение прошлых семи лет, к сожалению, Украина не была в повестке дня многих стран, однако после ряда выборов и перестановок на Западе поведение Российской Федерации стало вызывать беспокойство. Впервые на этот конфликт мир обратил внимание как раз весной 2021 года, когда начали появляться сообщения о скоплении войск у наших границ.

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Министр акцентировал, что их количество тогда было таким же, как сейчас – 110 тысяч наземного компонента, а если добавить воздушную и морскую компоненту – не более 120-125 тысяч вдоль всей границы Украины, включая Крым. Он добавил, что ударная группировка, которая могла бы свидетельствовать о скором нападении, пока не сформирована, она может быть образована, но со временем.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация ничем не отличается от весеннего обострения. Хотя одно отличие есть. Это плюс 1000 километров (границы с Беларусью - ред.)…" – добавил Резников.

Он отметил, что сейчас угроз от белорусского народа Украина не видит, однако там проводятся так называемые учения совместно с войсками РФ, поэтому Беларусь должна "пристально смотреть в сторону границы".

Напомним: ранее Резников сообщил, что у границ с Украиной насчитывается до 112 тысяч военных личного состава ВС РФ, а вместе с морской и авиационной компонентой их количество достигает 130 тысяч человек. Также Россия увеличила количество танков по сравнению с весной прошлого года на 300 единиц.

В то же время в РФ 29 января сообщили о завершении плановой проверки боеготовности войск личного состава и боевой техники в Западном военном округе, в связи с чем они начали возвращаться в места базирования. В то же время военные учения продолжатся на оговоренных полигонах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать войска у границ Украины, что повышает напряжение в регионе. Военное развертывание наблюдается также на территории Беларуси, куда РФ стягивает все больше солдат и техники;