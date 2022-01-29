Зеленский опасается, что США намеренно преувеличивают угрозу войны – Politico

Президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что США могут намеренно нагнетать угрозу вторжения российских войск в Украину, что губительно отражается на ее финансовых рынках и общей экономической ситуации по стране. Преувеличение рисков позволяет Москве вести с Вашингтоном "торги" в отношении будущего контроля над временно оккупированными территориями Донбасса.

К такому выводу пришли журналисты западного издания Politico после пресс-конференции украинского гаранта, которая прошла накануне. Подобная риторика может формироваться в связи с нарастанием претензий в Офисе президента к Белому Дому.

"Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они Соединенные Штаты", – процитировали СМИ слова президента Украины.

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Зеленский обеспокоен тем, что Вашингтон высылает своих дипломатов и их семьи из Киева, что является довольно преждевременным, по его мнению. Украинский президент утверждает, что ситуация на границах с Россией не настолько критична и призывает администрацию американского коллеги Джо Байдена "не накалять" обстановку.

"Я все-таки президент Украины, я нахожусь здесь и могу судить о реальной ситуации лучше, чем наши западные союзники", – передают ответ Зеленского в Politico.

Наравне с этим Белый Дом категорически отрицает, что тревога украинского гаранта о неком сговоре с Кремлем имеет под собой основания. В США оценивают масштабы военной концентрации войск России у границ с Украиной, поэтому убеждены, что их пессимистичные прогнозы совсем не раздуты.

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