Столтенберг заявил, что РФ продолжает наращивать войска на границе Украины: нет деэскалации

Россия продолжает наращивать войска у границ Украины, чем повышает напряжение в регионе. Военное развертывание наблюдается также на территории Беларуси, куда РФ стягивает все больше солдат и техники.

Об этом на пресс-конференции сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, у северных границ нашей страны появляются "тысячи военных, сотни самолетов, противовоздушных систем С-400 и многих других развитых способностей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Генсек Альянса подчеркнул, что в действиях РФ нет никакой прозрачности. Несмотря на призывы НАТО и ведущих стран Запада, деэскалации нет. При этом он подчеркнул важность более активных политических усилий, чтобы найти дипломатическое решение вопроса.

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По словам Столтенберга, обеспокоенность вызывает еще и то, что под видом учений привлекаются боеспособные российские и белорусские войска, которые отрабатывают взаимодействие.

Напомним: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что количества российских войск, которые на данный момент расположены вдоль границы Украины, недостаточно для возможного полномасштабного вторжения. Но он признал, что эти войска несут угрозу нашей стране.

"Численность российских военных, накопленных вдоль границы Украины и на оккупированных территориях Украины, является большой и создает прямую угрозу, однако, на данный момент даже такого количества войск недостаточно для масштабного наступления на Украину вдоль всей нашей границы", – сказал он.

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