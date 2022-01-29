Россия завершила проверку боеготовности войск на границе с Украиной

Войска личного состава и боевая техника в Западном военном округе Российской Федерации прошли плановую проверку на готовность к выполнению спецзадач и приказов. Оперативно-стратегическое объединение предназначено для ведения военных действий западной части России.

Об этом сообщили в пресс-службе тамошнего командования. При этом якобы военные учения продолжатся на обусловленных полигонах, среди них и мероприятия с привлечением военной авиации и систем противовоздушной обороны (ПВО).

"В ходе проверок наши бойцы после совершения марша своим ходом прибыли в подразделения из состава бригад связи, а также передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты", – указал генерал-полковник ВС РФ Александр Журавлев.

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Он также добавил, что подразделения пополняют запасы горючего для заправки боевой техники. Военный указал, что за время учений топливо было израсходовано в большом количестве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины заявили, что российские войска, которые прибыли в Беларусь для якобы проведения учений по своей форме напоминают оккупационный состав.