У Байдена ответили Зеленскому: зачем просить больше оружия, если угроза от РФ не возросла

Президент США Джо Байден и его советники в Белом доме убеждены, что заявление украинского гаранта Владимира Зеленского о преувеличении со стороны Запада угрозы вторжения России беспочвенны. Об этом свидетельствуют не только данные иностранной разведки, но и растущий спрос Минобороны Украины на оружие НАТО.

Об этом говорится в аналитической статье CNN, вышедшей после пресс-конференции Зеленского для иностранных СМИ. Администрацию Байдена заметно возмутил упрек украинского президента в якобы нагнетании западной повестки, которая вероятность новой атаки РФ называет "неизбежной".

"У нас есть вопросы к украинскому лидеру: зачем делать подобные публичные заявления и искажать информацию? Ведь США на сегодня остаются вашими главными стратегическими партнерами в противостоянии агрессии России. Если угроза на границах действительно завышена с нашей стороны, то почему вам требуется больше вооружения?", – передают в СМИ слова из источников в Белом доме.

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Наряду с этим американская сторона продолжает настаивать на том, что именно предупреждение о будущих санкциях, запущенных в случае вторжения в Украину, способно сдерживать российскую эскалацию. В этом отношении позиция Зеленского заметно отличается: политик убежден, что США необходимо вводить антироссийские санкции до того, как произойдет худшее.

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