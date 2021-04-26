Ермак прокомментировал скандалы с Тищенко и Шевченко
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неправильным поступок депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, устроившего закрытую вечеринку в разгар карантина.
При этом считает, что оценку этому, а также визит "слуги" Евгения Шевченко к непризнанному главе Беларуси Александру Лукашенко, должна дать фракция. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.
"Моя человеческая позиция: Николай поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот. Что касается поездки Шевченко, то есть официальная позиция государства и президента. Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку", – заявил Ермак.
Он подчеркнул, что если поступок Тищенко является "внутренним зашкваром", то встреча депутата от партии власти с нелегитимным президентом – это уже вопрос международной политики.
"Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук (Виктор, лидер ОПЗЖ. – Ред.) летал в Москву и встречался с Путиным (Владимиром, главой РФ. – Ред.)? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, то оно отрицательное", – добавил руководитель ОП.
По его словам, в любом случае, личная активность отдельных депутатов без официального смысла "не может влиять на политику государства".
Напомним:
Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Вскоре в сети появилось новое видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко. Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали другие кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.
Сам Тищенко заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Барановская.
Также политик заявил, что салют на празднике был сюрпризом, а скандал вокруг него – это "заказ и спецоперация".
Со своей стороны 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Позже "слуга" заявил, что не собирается оправдываться за свою встречу с непризнанным президентом Беларуси, и не возражает, если его выведут из фракции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава парламентской фракции СН Давид Арахамия заявил, что нардеп Николай Тищенко может искупить свою вину за вечеринку в локдаун покупкой дронов для Вооруженных сил Украины.
22 апреля на заседании "Слуги народа" решили провести голосование путем сбора подписей касательно членства депутата Евгения Шевченко во фракции после его визита к Лукашенко.
Глава партии СН Александр Корниенко заявил, что он отдал свой голос за прекращение членства Шевченко в парламентской фракции.
Журналист Дмитрий Гордон высказался, мол, Николая Тищенко и Евгения Шевченко нужно "гнать пинком под ж*пу" из "Слуги народа".