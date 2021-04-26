Ермак прокомментировал скандалы с Тищенко и Шевченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неправильным поступок депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, устроившего закрытую вечеринку в разгар карантина.

При этом считает, что оценку этому, а также визит "слуги" Евгения Шевченко к непризнанному главе Беларуси Александру Лукашенко, должна дать фракция. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

"Моя человеческая позиция: Николай поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот. Что касается поездки Шевченко, то есть официальная позиция государства и президента. Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что если поступок Тищенко является "внутренним зашкваром", то встреча депутата от партии власти с нелегитимным президентом – это уже вопрос международной политики.

"Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук (Виктор, лидер ОПЗЖ. – Ред.) летал в Москву и встречался с Путиным (Владимиром, главой РФ. – Ред.)? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, то оно отрицательное", – добавил руководитель ОП.

По его словам, в любом случае, личная активность отдельных депутатов без официального смысла "не может влиять на политику государства".

Напомним:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Со своей стороны 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Позже "слуга" заявил, что не собирается оправдываться за свою встречу с непризнанным президентом Беларуси, и не возражает, если его выведут из фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава парламентской фракции СН Давид Арахамия заявил, что нардеп Николай Тищенко может искупить свою вину за вечеринку в локдаун покупкой дронов для Вооруженных сил Украины.

22 апреля на заседании "Слуги народа" решили провести голосование путем сбора подписей касательно членства депутата Евгения Шевченко во фракции после его визита к Лукашенко.