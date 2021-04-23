Тищенко и Шевченко нужно пинком под ж*пу гнать, они позорят Зеленского, – Гордон

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Николая Тищенко и Евгения Шевченко нужно "гнать пинком под ж*пу" из "Слуги народа".

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 23 апреля он отметил, что указанные нардепы позорят президента Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня вопросы к партии "Слуга народа". Все депутаты пришли в Верховную Раду "на горбу" Владимира Зеленского. А теперь вы все решили, что великие и можете подставлять президента. Один – Николай Тищенко – устраивает пикники, и ваша фракция ничего с ним не делает. Вы чего? Его нужно пинком под ж*пу уже (гнать), чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине. Вот человек стоит (Евгений Шевченко) – то же нужно делать. А вы еще дискутируете: он мог, он не мог", – сказал Гордон.

В то же время глава партии Александр Корниенко отметил, что он уже отдал свой голос за прекращение членства в "Слуге народа" Евгения Шевченко.

Он считает, что наберется еще 169 голосов за такое решение.

Ранее на заседании "слуги" решили провести голосование способом сбора подписей относительно членства народного депутата Евгения Шевченко во фракции.

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