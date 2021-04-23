Корниенко – об изгнании Шевченко из фракции 'Слуга народа': я уже подписался

Глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко сообщил, что он отдал свой голос за прекращение членства нардепа Евгения Шевченко в парламентской фракции партии.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Она транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочет человек, чтоб его выгнали, это же не сложно...Я не жду, я подписался сегодня – мой голос, еще 169 должно быть", – сказал Корниенко.

Ранее мы сообщали, что на заседании "слуги" решили провести голосование способом сбора подписей относительно членства народного депутата Евгения Шевченко во фракции.

Напомним, 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".

Вернувшись со встречи, Шевченко заявил что он занимается "настоящей реальной политикой". Кроме того, нардеп показал подарки, которые ему вручил Александр Лукашенко.

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