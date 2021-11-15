Елена Шуляк стала главой партии "Слуга народа". Что о ней известно

В понедельник, 15 ноября, на съезде партии "Слуга народа" Елена Шуляк была избрана на пост главы политсилы. Ее кандидатуру коллеги поддержали единогласно, поскольку она единственная претендовала на эту должность.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. На соответствующую должность ее предложил Александр Корниенко, сложивший полномочия председателя партии, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя спикера Верховной Рады Украины.

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Экс-председатель партии охарактеризовал кандидата как одну из самых активных членов команды "СН", бойца, отданного делу президента и его курсу на построение современной Украины.

"Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – заявил Корниенко.

Отметим, до сих пор Шуляк занимала должность заместителя главы фракции партии "Слуга Народа", а также заместителя главы Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Кроме того, нардеп является председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

До избрания в Раду длительное время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из учредителей Союза украинских предпринимателей и членом правления ОО "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский горсовет, в 2019 году избрана народным депутатом от "Слуги Народа" и стала представительницей Кабмина в Верховной Раде.

В марте 2020 года выступила против создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО, несмотря на позицию фракции "Слуга народа".

Согласно аналитике движения ЧЕСТНО, за первый год работы парламента 9 созыва Шуляк входит в число нардепов, имеющих больше всего принятых законопроектов.

Родилась Шуляк 24 января 1976 года в Киеве. Окончила факультет "Экономика и управление в строительстве" Украинского транспортного университета. Выпускница Международного института менеджмента, магистр бизнес-администрирования. Прошла стажировку в лучших мировых учебных заведениях, более 10 лет занимала руководящие должности в сфере девелопмента недвижимости и строительства.

Ранее Шуляк был замечена в Раде в эффектном наряде – она одела платье белого цвета, а также засветила серьги, стоимость которых составляет 3,6 тысячи евро (более 100 тысяч гривен). Кроме того, нардеп взяла с собой сумку коричневого цвета стоимостью 73 815 гривен.

В другой день Шуляк появилась в парламенте в дорогом аксессуаре, который не смогли обойти вниманием. На ней была заколка для волос от известного бренда Chanel, которая, как предположили пользователи сети, может стоить до двух тысяч долларов.

8 ноября стало известно, что Александр Корниенко решил сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа".

"Хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и продолжении парламентских реформ, на которые меня делегировали партия, президент и украинский народ", – объяснил "слуга".

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