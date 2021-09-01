Корниенко объяснил, что "Слуга народа" хочет перенять у компартии Китая

Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал достижением то, как Коммунистическая партия Китая ставит цели перед страной. Кроме того, в КНР работает меритократия – назначение на руководящие должности наиболее способных кандидатов. Этот принцип считают целесообразным позаимствовать и в политсиле СН.

Об этом народный депутат рассказал в интервью НВ, объясняя свое недавнее выступление на китайском телевидении. Тогда Корниенко и его коллега, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, расхвалили китайскую КП.

Корниенко подчеркнул, что китайский общественно-политический строй он не хвалил, а указывал на отдельные позитивные моменты в деятельности властей КНР.

"Мы говорили о том, что есть компартия Китая, у нее есть определенные достижения, на которые можно посмотреть и сделать какие-то для себя выводы", – пояснил свои заявления Корниенко.

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Далее он спросил: "Есть ли достижением большие амбиции, большие цели, построение космических каких-то полетов, построение подводных мест, увеличение вдвое существующей железнодорожной сети?"

"Слуга" указал на то, что все эти задачи Коммунистическая партия ставила перед Китаем. По его мнению, это можно назвать достижением. Украине нужно "просто брать полезное", как сказал Корниенко.

Он добавил, что в стране также может работать меритократия. "Если человек что-то на своей должности проявил, достиг, то должен получать возможность дальше двигаться", – отметил председатель СН.

Когда "Слуга народа" будет формировать кадровый резерв на следующие политические циклы, то будет использовать принцип меритократии, заявил глава партии.

Напомним, ранее Корниенко пояснял, что Украина может брать пример с Китая, но не в идеологии, а в принципах управления и планирования.

Как писал OBOZREVATEL, Арахамия в свою очередь заявлял, что китайский и советский коммунизм отличаются. "Слуга" также обратил внимание на возможность поучиться партийному строительству у КНР.