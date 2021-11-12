'Слуги народа' проведут съезд, чтобы выбрать нового главу партии: названа дата

На съезде партии "Слуга народа" народные депутаты рассмотрят вопрос об избрании нового главы политической силы. Бывший ее руководитель Александр Корниенко сложил полномочия из-за избрания его вице-спикером парламента.

Съезд состоится в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук на своем канале в Telegram.

Палийчук также добавила, что по результатам собрания планируется принятие ряда политических заявлений и обращений.

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Напомним: 8 ноября Корниенко заявил, что принял решение сложить полномочия главы СН. Причиной стало его желание глубже сосредоточиться на реформе работы парламента на нынешней должности в Верховной Раде. Соответствующее заявление политика было опубликовано на сайте СН.

Как пишет издание LB.ua со ссылкой на несколько источников в политической силе, вместо Корниенко главой партии могут назначить нардепа Елену Шуляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" продолжает терять поддержку украинцев. Сегодня политсилу готовы поддержать 17,3% опрошенных, которые будут голосовать и определились с выбором. И это самая низкая отметка со времени выборов, показал опрос группы "Рейтинг".