"Слуга народа" Шуляк засветила в Раде заколку Chanel за $2 тысячи. Фото

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк появилась в парламенте в дорогом аксессуаре, который не мог остаться без внимания.

На ней была заколка для волос от известного бренда Chanel. По предположениям пользователей сети, цена красивого украшения может достигать двух тысяч долларов. Снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Детали", – подписал он публикацию.

Люди в комментариях начали спорить о том, какая реальная стоимость этого украшения. Кто-то уверен, что заколка обошлась народному депутату в две тысячи долларов, кто-то – в 300 долларов. Мнения людей по этому поводу разделились.

Напомним, Елена Шуляк является украинской предпринимательницей и политиком, также соучредителем Союза украинских предпринимателей. Она окончила Национальный транспортный университет по специальности "Экономика и управление в строительстве".

На заочной форме училась в университете Тараса Шевченка по специальности "Психология".

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