Корниенко сложил полномочия главы партии 'Слуга народа': названа причина. Видео

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко решил сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Причиной стало его желание глубже сосредоточиться на реформе работы парламента на нынешней должности в ВРУ.

Об этом он заявил в видеообращении 8 ноября. Ролик опубликован на YouTube-канале политсилы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Недавно меня избрали первым заместителем главы Верховной Рады Украины. На этом посту у меня есть задача от президента Владимира Зеленского и нашей политической команды – это реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь наших амбициозных планов", – отметил Корниенко.

Видео дня

По его словам, речь идет в частности о президентском плане по трансформации страны, построении более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением. А также в целом о "качественной и результативной работе" украинского парламента.

"Хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и продолжении парламентских реформах, на которые меня делегировали партия, президент и украинский народ", – подчеркнул "слуга".

На сайте СН опубликовано заявление Корниенко с просьбой принять решение о прекращении его полномочий в качестве главы партии.

Известно, что в ноябре пройдет очередной съезд "слуг народа". На нем пройдет ротация руководства партии монобольшинства в Раде.

Напомним: Александр Корниенко был избран первым вице-спикером парламента 19 октября. За назначение проголосовали 256 народных избранников. О том, чем известен этот "слуга народа" и в каких скандалах он фигурировал, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Корниенко назвал достижением то, как Коммунистическая партия Китая ставит цели перед страной. Кроме того, в КНР работает меритократия – назначение на руководящие должности наиболее способных кандидатов. Этот принцип считают целесообразным позаимствовать и в политсиле СН.