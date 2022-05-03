Джонсон выступит перед Верховной Радой: в The Guardian раскрыли детали

Премьер-министр Британии Борис Джонсон приветствует сопротивление украинских Сил обороны тирании РФ. Вспоминая решимость своей страны во время Второй мировой войны, он отметил, что и мужество украинцев в стремлении защитить Родину от российских захватчиков означает, что война станет "звездным часом" Украины.

С такими словами политик собирается обратиться к Верховной Раде Украины во вторник, 3 мая. О подробностях будущего онлайн-выступления сообщает The Guardian.

Поскольку Россия пытается сосредоточить свое внимание на украинских южных и восточных регионах после неудачной попытки взять столицу Киев, Джонсон решил поднять нардепам боевой дух.

"Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент – как и ваш – продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ проявлял такое единство и решимость, что мы помним наше время величайшей опасности, как наш звездный час", – сказал он.

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Британский премьер добавил, что мужество, проявленное теми, кто стремился защитить свою страну от российских захватчиков, означает, что война также станет известна как "звездный час" Украины.

"Это ваш звездный час, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир потому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным", – заверил Джонсон.

Он станет первым мировым лидером, выступившим перед парламентом Украины с начала войны. Такое обращение будет ответом на шаг, сделанный президентом Владимиром Зеленским, который в марте выступил с исторической речью в Палате общин Британии.

Еще одной причиной называют стремление Джонсона показать критикам его политики, что он сосредоточен на международных делах, несмотря на продолжающиеся вопросы по поводу его руководства.

Напомним, что 9 апреля премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После официальной части встречи политики в разгар войны прогулялись по центру Киева.

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