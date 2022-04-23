Зеленский провел переговоры с Джонсоном: в Британии пообещали новую военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел 23 апреля новые переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Темой разговора стала новая военная помощь украинской армии.

В частности, новые поставки из Британии будут включать в себя тяжелое вооружение. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Спасибо за поддержку нашим союзникам", - отметил Ермак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 апреля президент США Джозеф Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на $800 млн. В частности, она будет включать 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов, 72 тактические буксировочные машины 155-мм гаубиц, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, а также полевое оборудование и запчасти.