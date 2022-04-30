Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию в Мариуполе и военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава Украинского государства рассказал британскому премьеру о ситуации на фронте и том, что происходит сейчас в заблокированном оккупантами Мариуполе.

Еще одной темой для разговора стала военная помощь Британии Украине. Об этом в своем Twitter сообщил президент Зеленский.

"Поддерживаю постоянный контакт с Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", - отметил украинский лидер.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон заявил, что Украина имеет право применять британское оружие против целей на территории России. Это заявление вызвало незаурядное "полыхание" в России. Едва ли не все пропагандисты взялись обвинять Британию, а с ней и весь цивилизованный мир чуть ли не в развязывании Третьей мировой войны.

В Офисе президента Украины отметили, что в случае продолжения Россией задачи ракетных и авиаударов по украинским населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры и убийств мирных украинских граждан, Украина будет защищать себя любым способом, в том числе и ударами по базам убийц.