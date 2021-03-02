ДТП с Дубинским на Львовщине: появились фото нардепа и разбитых авто

Появились фотографии с места ДТП с народным депутатом Александром Дубинским на Львовщине, которое произошло утром в понедельник, 1 марта.

Снимками, сделанными очевидцем, поделилось издание BIHUS.info на своей странице в Facebook. Уточняется, что авария случилась на трассе Киев-Чоп возле города Стрый.

По информации СМИ, народный избранник за рулем Toyota якобы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Jeep.

Последний, судя по снимкам, пострадал больше – на Jeep видно большую вмятину на боку, как на задней, так и на передней двери. У второго авто –Toyota – разбита левая фара.

На еще одном фото видно, что Дубинский с кем-то разговаривал по телефону после ДТП.

Напомним, по данным источников OBOZREVATEL, происшествие случилось примерно в 06:20.

Водитель и пассажир Jeep якобы получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL: