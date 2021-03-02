ДТП с Дубинским на Львовщине: появились фото нардепа и разбитых авто
Появились фотографии с места ДТП с народным депутатом Александром Дубинским на Львовщине, которое произошло утром в понедельник, 1 марта.
Снимками, сделанными очевидцем, поделилось издание BIHUS.info на своей странице в Facebook. Уточняется, что авария случилась на трассе Киев-Чоп возле города Стрый.
По информации СМИ, народный избранник за рулем Toyota якобы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Jeep.
Последний, судя по снимкам, пострадал больше – на Jeep видно большую вмятину на боку, как на задней, так и на передней двери. У второго авто –Toyota – разбита левая фара.
На еще одном фото видно, что Дубинский с кем-то разговаривал по телефону после ДТП.
Напомним, по данным источников OBOZREVATEL, происшествие случилось примерно в 06:20.
Водитель и пассажир Jeep якобы получили телесные повреждения, их доставили в больницу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля народного депутата Украины Дубинского официально исключили из фракции "Слуга народа".
1 февраля в СН провели заседание, на котором приняли решение об исключении Дубинского из своих рядов. Такой шаг поддержали 80,5% нардепов (198 человек).
Сам Дубинский назвал ситуацию "чистым фарсом" и "манипулятивной историей". Кроме того, парламентарий обвинил свою бывшую фракцию в пересечении всех красных линий.
"Изгнание" политика из фракции связано с тем, что Дубинский попал в санкционный список Минюста США за вмешательство в американские выборы.
При этом сам народный избранник опровергал свою причастность к подобной деятельности.