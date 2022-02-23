"Должен быть первым в списке": в Еврокомиссии назвали "слабостью" исключение Путина из перечня санкций

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Президент РФ Владимир Путин должен быть внесен в санкционный список Запада в связи с признанием Россией "независимости Л/ДНР". Не включить его в уже обнародованные перечни было ошибкой.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова, передает чешская газета Hospodarske Noviny. По ее мнению, Путин должен быть первым в этом списке.

Юрова считает не включение хозяина Кремля в перечень санкций проявлением слабости.

Напомним, еще 30 апреля 2021 года Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата несколько европейских должностных лиц, среди которых Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

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В ЕС решительно осудили санкции РФ против своих топ-чиновников и обещали ответить на эти действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно опубликованным указам, они официально дают возможность РФ вводить свои войска на оккупированные агрессором территории Украины.

На следующий день, 22 февраля, Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций по призыву Украины и ее союзников провел срочное заседание на фоне признания Россией "независимости Л/ДНР".

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР", есть российские военные, что приравнивается к вторжению РФ в Украину.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал Путина "совершенно безумным".