Джонсон о введении войск РФ на Донбасс: приравнивается ко вторжению

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР", есть российские военные, что приравнивается к вторжению РФ в Украину. В связи с этим государство вводит санкции против пяти российских банков.

Его заявление транслировали на Youtube издания The Telegraph. Политик выразил надежду, что Путин "отступит от края бездны".

"Введение российских войск на независимые территории Украины приравнивается ко вторжению. Россия отрицает Украину как страну и признает ее существование как смертельную угрозу для целостности своей страны. Это – предлог для их вторжения", – заявил Джонсон.

Также, на фоне всего вышеуказанного Британия ввела санкции против пяти российских банков: Черноморского банка развития и реконструкции, "Россия", ПАО "Промсвязьбанк", Генбанка и Индустриального Сбербанка РФ.

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