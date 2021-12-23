Медиакампания Зеленского и попытка подчинить олигархов: что думают украинцы о деолигархизации

Большинство украинцев недовольны принятием закона о деолигархизации. Они считают документ медиакампанией президента Владимира Зеленского и попыткой подчинить олигархов.

Еще часть граждан характеризуют закон №5599 как попытку взять СМИ под тотальный контроль и цензурировать их. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром социального мониторинга в период с 28 ноября по 10 декабря нынешнего года.

В частности, медиакампанией Зеленского деолигархизацию считают 57% опрошенных, не соглашаются с этим утверждением 40%.

Попыткой подчинить олигархов своей воли президентскую инициативу называют 52,6% респондентов, против такой характеристики выступили 44,1%.

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Попыткой взять под контроль средства массовой информации деолигархизацию считают 47,1% украинцев, не согласны с этим 49,3%.

И только 36,2% опрошенных назвали принятие закона достижением украинской власти. 60,6% респондентов выступили же против такой характеристики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Верховной Раде приняли резонансный законопроект №5599 об олихархах. За документ во втором чтении и в целом проголосовало 279 народных депутатов.

Принятие сопровождалось блокированием трибуны. Причиной стало решение "слуг народа" рассматривать документ "быстрым путем" по спецпроцедуре без прохождения всех поправок.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что бороться с влиянием крупного бизнеса на политику нужно цивилизованным путем – через антимонопольное и антикоррупционное законодательство, а не выделением отдельного класса богатых людей и гонением на них.

Что предусматривает закон об олигархах, читайте в публикации.

Ранее сообщалось, что почти две третьих украинцев негативно оценивают закон о деолигархизации, считая его популистским шагом Владимира Зеленского, который к тому же приведет к появлению новых олигархов в окружении президента.