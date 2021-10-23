Будет учиться ходить заново: Шефир рассказал о состоянии своего раненого водителя

Водитель автомобиля, который получил ранения во время покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, остается на постельном режиме после операции. Хотя вскоре он должен встать на костыли, ходить ему придется учиться заново.

Об этом помощник главы государства рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера". Эфир транслировался онлайн на Shuster online в YouTube.

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", – сказал Шефир.

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Напомним, что речь идет о 58-летнем Александре Иванько с Коцюбинского Киевской области. После обстрела 22 сентября злоумышленниками автомобиля, в котором находился Шефир, водитель смог проехать с ранением около пяти километров. А до того, как отправиться в медучреждение, он также дал показания полицейским, рассказав, откуда именно велся обстрел.

В МВД отметили: после первых выстрелов авто с Шефиром рвануло вперед и пули попали в бок транспортного средства. Отмечалось, что именно это спасло помощника президента он ранений. Однако не водителя.

На месте преступления было обнаружено 20 гильз: 12 пуль попали в транспорт, а две изъяли из тела потерпевшего Иванько. Мужчину прооперировали в день инцидента, он находился в стабильном состоянии. Но медики сразу предупредили, что на восстановление здоровья ему понадобятся месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, через три недели после инцидента с покушением на Сергея Шефира правоохранители провели беспрецедентный комплекс следственных мероприятий. Они досконально изучили 430 гектаров местности, где в момент преступления находился стрелок. В МВД заявили, что речь идет о профессиональном киллере, но не стали рассказывать подробности.