В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают "Игру в вакцинацию" в Украине

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
2 минуты
2,5 т.
'Игра в вакцинацию' - новая тема эфира 'Свободы слова Савика Шустера'

В пятницу, 8 октября, начался прямой эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости студии обсуждают ситуацию с пандемией коронавируса в Украине, вакцинацию, а также реакцию президента Владимира Зеленского на заявление журналистов-телевизионщиков об ущемлении свободы слова.

Также послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру должны обсудить, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.

Трансляция началась в 21:00, ее можно посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Участники обсуждения вспоминают, как Кристина Квин, Матти Маасикас и Мелинда Симмонс официально напомнили Зеленскому о борьбе с коррупцией в судах и продвижении реформы судебной системы. А также пытаются понять, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии? Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов? И адекватна ли реакция Президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова?

Видео дня

В ходе дискуссии участники ищут ответы на актуальные вопросы:

  • Почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?

  • Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране?

  • И является ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине?

Гости студии:

  • Кристина Квин – временно поверенная в делах США в Украине;

  • Матти Маасикас – глава представительства Европейского Союза в Украине;

  • Мелинда Симмонс – посол Великобритании в Украине;

  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;

  • Михаил Радуцкий – народный депутат, "Слуга народа"; глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;

  • Ольга Голубовская – заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

  • Жан-Эли Малкин – международный консультант по здравоохранению;

  • Борис Бриль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле;

  • Екатерина Ножевникова – волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";

  • Сергей Шефир – первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского;

  • Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа";

  • Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента;

  • Ольга Висилевская-Смаглюк – народный депутат, "Слуга народа";

  • Дмитрий Гордон – основатель интернет-издания "ГОРДОН";

  • Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

  • Светлана Крюкова – заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.ua";

  • Татьяна Котюжинская – президент Ассоциации медиа-юристов Украины.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик Шустер