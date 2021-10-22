В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают "Игру в вакцинацию" в Украине

В пятницу, 8 октября, начался прямой эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости студии обсуждают ситуацию с пандемией коронавируса в Украине, вакцинацию, а также реакцию президента Владимира Зеленского на заявление журналистов-телевизионщиков об ущемлении свободы слова.

Также послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру должны обсудить, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.

Трансляция началась в 21:00, ее можно посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Участники обсуждения вспоминают, как Кристина Квин, Матти Маасикас и Мелинда Симмонс официально напомнили Зеленскому о борьбе с коррупцией в судах и продвижении реформы судебной системы. А также пытаются понять, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии? Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов? И адекватна ли реакция Президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова?

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В ходе дискуссии участники ищут ответы на актуальные вопросы:

Почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?

Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране?

И является ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине?

Гости студии:

Кристина Квин – временно поверенная в делах США в Украине;

Матти Маасикас – глава представительства Европейского Союза в Украине;

Мелинда Симмонс – посол Великобритании в Украине;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;

Михаил Радуцкий – народный депутат, "Слуга народа"; глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;

Ольга Голубовская – заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Жан-Эли Малкин – международный консультант по здравоохранению;

Борис Бриль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле;

Екатерина Ножевникова – волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";

Сергей Шефир – первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского;

Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа";

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента;

Ольга Висилевская-Смаглюк – народный депутат, "Слуга народа";

Дмитрий Гордон – основатель интернет-издания "ГОРДОН";

Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";