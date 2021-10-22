В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают "Игру в вакцинацию" в Украине
В пятницу, 8 октября, начался прямой эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости студии обсуждают ситуацию с пандемией коронавируса в Украине, вакцинацию, а также реакцию президента Владимира Зеленского на заявление журналистов-телевизионщиков об ущемлении свободы слова.
Также послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру должны обсудить, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.
Трансляция началась в 21:00, ее можно посмотреть на телеканале "Украина", YouTube, а также на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Участники обсуждения вспоминают, как Кристина Квин, Матти Маасикас и Мелинда Симмонс официально напомнили Зеленскому о борьбе с коррупцией в судах и продвижении реформы судебной системы. А также пытаются понять, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии? Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов? И адекватна ли реакция Президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова?
В ходе дискуссии участники ищут ответы на актуальные вопросы:
Почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?
Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране?
И является ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине?
Гости студии:
Кристина Квин – временно поверенная в делах США в Украине;
Матти Маасикас – глава представительства Европейского Союза в Украине;
Мелинда Симмонс – посол Великобритании в Украине;
Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;
Михаил Радуцкий – народный депутат, "Слуга народа"; глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;
Ольга Голубовская – заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Жан-Эли Малкин – международный консультант по здравоохранению;
Борис Бриль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив", был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле;
Екатерина Ножевникова – волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";
Сергей Шефир – первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского;
Давид Арахамия – глава фракции партии "Слуга народа";
Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента;
Ольга Висилевская-Смаглюк – народный депутат, "Слуга народа";
Дмитрий Гордон – основатель интернет-издания "ГОРДОН";
Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Светлана Крюкова – заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.ua";
Татьяна Котюжинская – президент Ассоциации медиа-юристов Украины.