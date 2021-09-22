На советника президента Шефира было совершено покушение, ранен водитель. Фото, видео и все подробности

На советника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Стреляли в его автомобиль, ранен водитель.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей. Выпустили около 12-15 пуль по авто.

Добавим, что автомобиль, на котором ехал советник президента Шефир, имел номера прикрытия. К тому же машина была обычная, не бронированная. Водителем оказался Александр Иванько, 1963 г.р. Он проживает в Коцюбинском Киевской области.

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В результате обстрела ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал. Источник добавил, что раненого водителя доставили в киевскую больницу "Феофания".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил нападение на Шефира, с которым он уже пообщался по телефону. По машине стреляли из автоматического оружия.

Позже в Нацполиции сообщили, что авто Шефира обстреляли около 10 утра недалеко от села Лесники. В машину попало более десяти пуль.

На данный момент полицейские разыскивают нападавших, введена спецоперация "Сирена".

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по факту покушения на Шефира открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, на курорте Затока Одесской области застрелили 36-летнего мужчину.