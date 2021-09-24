Нужны будут месяцы на восстановление: появились новые данные о состоянии раненого водителя Шефира

Раненный водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира Александр Иванько после покушения будет восстанавливаться минимум нескольких месяцев. Сейчас он находится в больничной палате.

Об этом в эфире 1+1 рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что пули попали в ногу.

"У водителя раздроблена бедренная кость, он в больнице, ему нужны будут месяцы на восстановление", – говорил Геращенко.

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Советник главы МВД также рассказал, что стрелок стрелял по водителю, чтобы авто потеряло управление, а уже после расстрелять всех, кто был внутри машины.

Сам же Шефир сказал, что водитель спас ему жизнь и он навещал его в больнице.

"Больше всего я переживаю за моего водителя, за его состояние здоровья. Кто бы что ни говорил, лично я считаю, что он спас мне жизнь", – отмечал он.

Шефир добавил, что после покушения ему необходимо пара дней, чтобы полностью прийти в себя. Но само происшествие не повлияет на его работу. Он также сказал, что ему и его семье предоставили охрану.

"Это не мешает моей работе, но в остальном хочу воздержаться… Вчерашний день (22 сентября – Ред.) внес коррективы в мою жизнь, в мой быт. Привыкаю к новой реальности, к охране, графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили", – поделился советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Стреляли в его автомобиль, ранен водитель.

Позже Шефир выступил с первым заявлением. По его словам, покушение было совершено с целью запугивания "высших эшелонов власти".

Автомобиль, на котором ехал советник президента Шефир, имел номера прикрытия. К тому же машина была обычная, не бронированная.

Позднее президент Владимир Зеленский записал обращение из Нью-Йорка, в котором пообещал, что ответ на покушение будет сильным. Также, выступая на Генассамблее ООН, он рассказал подробности, в частности, как он узнал о стрельбе.