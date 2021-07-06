Имена топ-5 настоящих госдеятелей, Фукс-падальщик и чем помочь спорту: главное из интервью Бродского. Видео

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский назвал имена пяти настоящих государственных деятелей Украины. Кроме того, рассказал о конфликте с российским олигархом Павлом Фуксом, а так же высказался о развитии спорта в Украине.

OBOZREVATEL собрал главные тезисы из интервью в программе "Хард с Влащенко" и предлагает их читателям.

Так, 6 июля Бродский уточнил, что в пятерку украинских госдеятелей входят президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава НБУ Кирилл Шевченко, министр экономики Алексей Любченко, министр внутренних дел Арсен Аваков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Нужны государственные деятели. По теории, всего их нужно 10 человек. Сейчас их пять", – сказал Бродский.

Он отметил, что начал считать Зеленского государственным деятелем после последних решений Совета национальной безопасности и обороны, в частности, после закрытия телеканалов сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Также он перечислил еще четверых: "Это мой многолетний друг Леша Данилов, профессиональный банкир Кирилл Шевченко. Люди работают профессионально, во всяком случае, я спокоен за НБУ. Это первый вице-премьер, который навел порядок с НДС, господин Алексей Любченко. И Арсен Аваков".

Конфликт с российским олигархом Павлом Фуксом начался из-за Киевского метрополитена. Михаил Бродский пояснил, что у него с тем мировоззренческий конфликт.

Глава редсовета также напомнил, как Фукс называл себя "падальщиком".

Бродский высказался о выступлении национальной футбольной сборной на чемпионате Европы-2020. По мнению президента Федерации баскетбола Украины игроков хвалить не за что.

Михаил Юрьевич считает, что лишь один матч на Евро-2020 можно записать сборной в актив – это первая встреча группового этапа с Нидерландами.

"Вы хотите менять что-то в стране, так давайте говорить правду. Мы все хвалим команду. Но только одна игра была хорошей – с Нидерландами. С Македонией, слава Богу, во втором тайме нам не забили, с Австрией все видели. А с Англией они вышли проигрывать. Они когда стояли, гимн наш был, я смотрел на это и жене сказал, что буде 4:0", – заявил глава редсовета и сравнил сегодняшнюю сборную Украины с "Динамо" 40-летней давности.

Бродский уверен, что в Украине большое количество международных соревнований сорвалось потому, что наша инфраструктура не соответствует европейским нормам. По мнению президента Федерации баскетбола Украины, государство должно исправить эту ситуацию с инфраструктурой и строить залы.

В качестве примера Михаил Юрьевич привел ситуацию за рубежом.

"На Западе местные советы финансируют все детские команды. Я благодаря Гройсману сумел поднять зарплаты детским тренерам с 1300 гривен до 10 тысяч. Мы начали инфраструктурный проект. Он дал на это деньги. Мы начали строить Хмельницкий, Ривне, Тернополь. Первый год Зеленский в этом разбирался, сейчас они дали 800 млн на инфраструктуру. Давайте в Киеве построим зал на 15 тысяч..." – заявил глава редсовета.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел со 2 февраля персональные санкции Совета национальной безопасности (СНБО) против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).

Также были введены ограничительные меры в отношении самого Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.