Бродский – о ФОПах: они не дают жить стране, нам нужны налоги

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что Украине нужны налоги, а ФОПы, которые избегают этого, не дают жить стране.

В эфире программы "Хард с Влащенко" он и похвалил президента Владимира Зеленского за инициативу с кассовыми аппаратами. В то же время он выразил недовольство, что их введение решили отложить (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С ФОПами – пришли, приняли классное решение, что нужно ставить кассовые аппараты. Я за это был всегда. 2010-й год – помните Майдан? Я возглавлял тогда рабочую группу по налогообложению. Тарутич помнит, он тогда выходил на майдан, Лукаш, Кужель – они все тогда выходили на популизме ФОПовцев. У нас ФОП, в 90% случаев, к сожалению, используется для оптимизации налогообложения. Они не дают жить стране, – учителям, врачам", – подчеркнул глава редсовета.

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Он напомнил, что средняя зарплата в стране 15 тысяч гривен, а врачи с меньшим доходом платят налогов больше, чем ФОПы.

"У тех 2,5 тысячи налог, у этих получается 6-6,5 тысяч. Мы не можем поднять зарплаты ни военным, ни врачам. Мы кричим, что "врачам надо зарплату, иначе уедут в Польшу". Ну давайте платить какие-то налоги наконец-то. 2 миллиона человек используется в системе оптимизации. Это разрушает и другой бизнес", – отметил Бродский.

Он также возмутился, как отреагировали многие предприниматели на решение ввести кассовые аппараты: "Приходит Зеленский и принимает решение – ставим кассовые аппараты. Только эти ребята выходят (митингующие – ред.)… и отложили на год. Проходит год, они опять принимают, что если человек указывает, что ему товар продали без чека – штраф и конфискация. Они это отменили и опять отложили на год. Готовьтесь – сейчас опять будут демонстрации осенью. Посмотрим – выдержит или нет".

Бродский подчеркнул, что в стране ФОПы торгуют шубами, продают оптом мебель, машины, занимаются добычей полезных ископаемых. Он напомнил, как предлагал отделить тех предпринимателей, у которых маленький оборот. Но те, кто использует ФОПов для оптимизации, сопротивляются.

"У нас в Киеве 15 тысяч киосков, из них 12 тысяч принадлежит шести так называемым "бизнесменам". И никакие там не сидят ФОПовцы, там сидят нанятые работники, на которых это все оформляется. И они платят ежемесячно, условно, тысячу долларов. Неплохой бизнес", – возмутился Бродский.

Он отметил, что начинать нужно сразу со всего, а не кивать в сторону кого-то еще. Только тогда можно будет жить в хорошей стране.

"Надо во всем наводить порядок – и с контрабандой, и в крупных схемах, и в налогообложении, может быть, по шкале, которая будет расти, как это в нормальных странах, и НДС может не 20% надо, а 22%. У нас, например, директора компаний всех этих мелких получают официально 6 тысяч гривен. Вы в это поверите? А на западе три минималки надо платить директору. И это совершенно другие налоги, в результате, это же не повышение зарплаты – это оптимизация налогов, это легализация налогообложения. Нам нужны налоги, мы хотим, чтобы нас врачи нормально обслуживали и не смотрели нам в карман, мы хотим учителей хороших, дороги хорошие, армию боеспособную, с красивыми дронами и системой как в Израиле ("Железный купол" – ред.). Мы это все хотим, но нету денег. Часть денег – крадут, часть – недоплачивают, а часть – прокакивают, что тоже, к сожалению, имеет место быть. Нужны государственные деятели и всего по теории их надо 10 человек у власти", – подытожил глава редсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский назвал пятерку людей у власти, которых считает настоящими государственными деятелями.