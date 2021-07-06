Бродский: государство нас должно обеспечивать инфраструктурой, строить залы

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский уверен, что в Украине большое количество международных соревнований сорвалось потому, что наша инфраструктура не соответствует европейским нормам. По мнению президента Федерации баскетбола Украины, государство должно исправить эту ситуацию с инфраструктурой и строить залы.

В качестве примера Михаил Юрьевич привел ситуацию за рубежом.

"На Западе местные советы финансируют все детские команды. Я благодаря Гройсману сумел поднять зарплаты детским тренерам с 1300 гривен до 10 тысяч. Мы начали инфраструктурный проект. Он дал на это деньги. Мы начали строить Хмельницкий, Ривне, Тернополь. Первый год Зеленский в этом разбирался, сейчас они дали 800 млн на инфраструктуру. Давайте в Киеве построим зал на 15 тысяч..." – заявил глава редсовета OBOZREVATEL в эфире программы "ХАРД З ВЛАЩЕНКО" на "Украина 24".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) призвала государство ввести такие налоговые механизмы, которые помогли бы поддержать спорт в нынешних непростых условиях.

Ранее ФБУ и игроки национальной команды обратились к президенту нашей страны Владимиру Зеленскому с призывом спасти спорткомплекс в Южном, который является одним из лучших в Украине.