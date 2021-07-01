Тимошенко вызвала в Раде взрыв смеха словами о себе и олигархах. Видео

Глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко выступила во время рассмотрения законопроекта об олигархах. Своей речью политик рассмешила народных депутатов.

Тимошенко начала говорить о том, что ее трудно назвать человеком, который за олигархов. Однако ее сразу прервали смехом и аплодисментами в зале парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов. Я единственный политик, которого...", – начала она, а после того, как смех в Раде стих продолжила: "Я единственный политик, которого именно олигархи бросали в тюрьму".

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Тимошенко отметила, что она рада такой реакции.

Также политик назвала законопроект "трэшем" и попыткой легализовать олигархов, потому что предусмотренные для них наказания "смешные".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 1 июля в первом чтении приняли законопроект об олигархах, который внес президент Владимир Зеленский. Подробнее о документе читайте в нашем материале.

Глава государства отметил, что теперь в Украине олигархи уйдут в прошлое, и им придется быть просто крупными бизнесменами.