Бродский рассказал, как два раза умирал, и поблагодарил за спасение Голубовскую

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский признался, что дважды был на грани жизни и смерти. Один раз его спасали в Италии, а затем – в Украине.

Об этом он заявил в программе "Хард с Влащенко" во вторник, 6 июля. Бродский также выразил благодарность за спасение нейрохирургам из Сардинии, ведущему инфекционисту Минздрава Ольге Голубовской и кардиохирургу, директору Института сердца Борису Тодурову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я все свои ситуации всегда решал сам. Но два раза я умирал. Один раз меня спасали в Италии. Спасибо двум нейрохирургам из Сардинии. Меня прооперировали бесплатно. И вот второй раз в прошлом году. COVID. Спасибо Ольге Анатольевне Голубовской, это великий человек, она просто нас всех спасла", – сказал Бродский.

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Он добавил, что она настояла на соблюдении протоколов, а кроме того, спасала страну от гепатита С. Теперь, подчеркнул глава редсовета, вопрос с инфекционными заболеваниями в стране закрыт.

"И с COVID, как она доносила протоколы, заставляла их принимать. А сегодня все, что она говорила, оказалось правдой", – пояснил Бродский.

Также он поблагодарил директора Института сердца: "Спасибо господину Тодурову. Потому что спустя месяц у меня была тромбоэмболия легочной артерии. Жена успела довезти, и они меня там спасли тоже. Я бы хотел, чтобы у нас это было повседневное решение проблем для всех людей", – подытожил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Бродский назвал Голубовскую и Тодурова лучшими врачами в Украине. Тогда он отметил, что не все имеют возможность у них лечиться и его это убивает.