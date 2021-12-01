Блинкен – о 'госперевороте' в Украине: дестабилизация является частью тактики России

Соединенные Штаты Америки внимательно следят и анализируют ситуацию в Украине после заявлений высшего руководства о якобы подготовке государственного переворота. Там в том числе указали на "след Кремля".

Мнением поделился государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге 30 ноября. Его текстовую трансляцию представил сайт Госдепа.

В частности, у чиновника спросили, как он оценивает заявления со стороны президента Украины по поводу попыток подготовки госпереворота. На что он ответил, что усилия по дестабилизации ситуации являются частью тактики страны-агрессора России.

"Мы многократно видели российскую методичку. И частью этой методички является попытка создать так называемую провокацию как оправдание того, что Россия планировала сделать все время", – выразил убеждение Блинкен.

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Он добавил, что, не уверен, вписывается ли эта ситуация в такую кремлевскую методичку. Однако подчеркнул: в любом случае в США очень обеспокоены "движениями, которые просматриваются вдоль украинской границы".

"Знаем, что Россия часто сочетает свои усилия с попытками внутренней дестабилизации страны. Это часть методички", – пояснил глава американского Госдепа.

Он пообещал прокомментировать этот вопрос более подробно после того, как Вашингтон проведет консультации со своими союзниками по НАТО.

"Разрешите только повторить, что любые эскалационные действия со стороны России приведут к серьезным последствиям", – предупредил Блинкен.

Напомним: 26 ноября на пресс-конференции по случаю "экватора" пребывания в должности президент Владимир Зеленский заявил, мол, некоторые люди в Украине и некоторые представители России готовили государственный переворот на 1-2 декабря. По его словам, в это мог быть вовлечен олигарх Ринат Ахметов.

Служба безопасности сразу начала расследование вероятной подготовки к захвату власти в Украине. Правда, кто фигурирует в этом деле, не уточнялось.

Со своей стороны журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер, ссылаясь на собственные источники, написал, что уже скоро Зеленский передаст США доказательства подготовки госпереворота. Он также назвал имена вероятных фигурантов, среди которых офицер российской ФСБ Василий Лаптев и несколько украинских перебежчиков, которые ныне находятся во временно оккупированном Крыму.

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