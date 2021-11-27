Опасность госпереворота в Украине: генерал назвал главные угрозы

Угроза государственного переворота в Украине существует по ряду внутренних и внешних причин. В частности, потому что среди украинских государственных чиновников, а также в руководстве РПЦ в Украине есть сторонники "русского мира".

В то же время Украина может рассчитывать на помощь Запада в случае попыток совершения государственного переворота. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

"Угроза государственного переворота всегда существует. Есть люди, которые ставят перед собой такую цель", – отметил он.

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"Все, что происходит в Украине, без внешнего влияния не проходит. Мы имеем еще недостаточно отшлифованный государственный аппарат, который бы мог работать в автономном режиме. Очень много людей среди находившихся или сейчас находящихся на государственных должностях являются носителями "русского мира", – заявил генерал.

Откровенные пророссийские настроения исповедуют и в РПЦ в Украине, добавил он. "Структура Московского патриархата, вся их пирамида – это все люди, которые с нетерпением ждут появления российских танков, чтобы встречать их здесь", – заявил Скипальский.

Он добавил, что подобные убеждения распространены среди части рядовых граждан нашей страны.

Таким образом, "социальная опора агрессора в Украине реально существует", – констатировал он.

В этом контексте генерал подчеркнул, что в сложившихся условиях сегодня призывать к неконституционному изменению власти в стране и участвовать в таких мероприятиях могут лишь "совершенно безответственные люди с ограниченным сознанием". "Это очень опасно. Это ведет к потере независимости", – предупредил он.

В то же время Скипальский высказал убеждение, что в случае совершения государственного переворота в Украине можно ожидать помощи Запада, "по крайней мере, консультативной".

Как писал OBOZREVATEL, во время пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к государственному перевороту. По информации главы государства, спецслужбы нашей страны имеют аудиозапись тематического разговора людей из Украины и России.