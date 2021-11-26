Зеленский передаст США данные о подготовке в Украине госпереворота: журналист назвал имена фигурантов

Президент Украины Владимир Зеленский якобы на этих выходных передаст в США доказательства о подготовке в Украине государственного переворота. Также озвучены имена некоторых фигурантов.

Об этом в Twitter написал журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер, ссылаясь на свои источники. Он утверждает, что собеседник зачитал ему стенограмму аудиозаписей, о которых на пресс-марафоне 26 ноября говорил Зеленский.

Миллер подчеркнул, что сам не смог проверить ни аудиозаписи, ни стенограмму. Однако один из его источников заверяет в их подлинности.

По данным журналиста, человеком, который курирует заговорщиков, является офицер ФСБ РФ Василий Васильевич Лаптев. Он якобы сотрудничает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком и Эдуардом Федосовым – все они находятся в оккупированном Россией Крыму.

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В то же время представитель Госдепартамента США в Европе Карен Донфрид заявила, что они находятся на связи с украинским правительством.

"Мы работаем над получением дополнительной информации", – приводит ее слова журналистка CNN Кайли Этвуд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что кураторы из России и украинские политики готовят государственный переворот в Украине на 1-2 декабря. В него также якобы хотят вовлечь олигарха Рината Ахметова.