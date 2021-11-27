'Участник госпереворота' прокомментировал скандальную информацию. Эксклюзив

Экс-замглавы Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак опроверг свое участие в подготовке госпереворота в Украине и втягивание в него Рината Ахметова, о чем ранее заявлял журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер.

Об этом бывший украинский чиновник сказал в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL, отметив, что не виделся с Ахметовым с 2007 года. "Никаких дел у меня с ним не было", – подчеркнул Грицак, добавив, что он не уезжал за пределы Украины с 2014 года.

"В Крыму (там якобы и находятся все фигуранты дела, – Ред.) я не был еще дольше, в последний раз – в 2005 году. Говорить о том, что я имею отношение к какому-либо сговору или государственному перевороту, использует ли меня Ахметов или я ему помогаю, нет никаких оснований", – сказал экс-чиновник.

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Грицак ответил, что "не имеет никакого представления, о чем идет речь". При этом он подтвердил, что был знаком с генералом Эдуардом Федосовым, которого тоже упоминал журналист BuzzFeedNews.

"Я работал в Министерстве внутренних дел, он работал в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью...Знаю его нормально, но в последний раз генерала Федосова я видел где-то в 2010-2012 году. У меня есть его номера телефонов, но я с ним не общаюсь, у меня нет никаких вопросов с ним", – рассказал Грицак.

Он также подтвердил знакомство и с Алексеем Васильевым, тоже работавшим в структурах МВД. В последний раз с ним Грицак, по его словам, виделся в 2011 или 2012 году во время вручения наград.

"На сегодняшний день я с ним больше не встречался и ни разу не звонил по телефону", – подчеркнул бывший чиновник.

Добавим, что упомянутого Миллером офицера ФСБ РФ Василия Лаптева Грицак не знает.

Он подчеркнул, что сейчас не находится во временно оккупированном Россией Крыму, а проживает в Киевской области.

"Я ни с кем из них не общаюсь...не знаю, какие доказательства могут привести. У меня не могло быть даже замыслов по поводу участия в каком-то государственном перевороте. Меня совсем этот вопрос не интересует, я сейчас занимаюсь своим здоровьем...Я считаю, что это чушь", – резюмировал Грицак.

Добавим, что Эдуард Федосов, которого Кристофер Миллер также назвал одним из фигурантов дела, заявил, что не причастен к каким-либо противоправным действиям, а Рината Ахметова видел только по телевизору, передает "Украинская правда". В Крыму он был в последний раз в 2012 году, а сейчас живет в Киеве.

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