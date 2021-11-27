"Участник госпереворота" прокомментировал скандальную информацию. Эксклюзив
Экс-замглавы Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак опроверг свое участие в подготовке госпереворота в Украине и втягивание в него Рината Ахметова, о чем ранее заявлял журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер.
Об этом бывший украинский чиновник сказал в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL, отметив, что не виделся с Ахметовым с 2007 года. "Никаких дел у меня с ним не было", – подчеркнул Грицак, добавив, что он не уезжал за пределы Украины с 2014 года.
"В Крыму (там якобы и находятся все фигуранты дела, – Ред.) я не был еще дольше, в последний раз – в 2005 году. Говорить о том, что я имею отношение к какому-либо сговору или государственному перевороту, использует ли меня Ахметов или я ему помогаю, нет никаких оснований", – сказал экс-чиновник.
Грицак ответил, что "не имеет никакого представления, о чем идет речь". При этом он подтвердил, что был знаком с генералом Эдуардом Федосовым, которого тоже упоминал журналист BuzzFeedNews.
"Я работал в Министерстве внутренних дел, он работал в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью...Знаю его нормально, но в последний раз генерала Федосова я видел где-то в 2010-2012 году. У меня есть его номера телефонов, но я с ним не общаюсь, у меня нет никаких вопросов с ним", – рассказал Грицак.
Он также подтвердил знакомство и с Алексеем Васильевым, тоже работавшим в структурах МВД. В последний раз с ним Грицак, по его словам, виделся в 2011 или 2012 году во время вручения наград.
"На сегодняшний день я с ним больше не встречался и ни разу не звонил по телефону", – подчеркнул бывший чиновник.
Добавим, что упомянутого Миллером офицера ФСБ РФ Василия Лаптева Грицак не знает.
Он подчеркнул, что сейчас не находится во временно оккупированном Россией Крыму, а проживает в Киевской области.
"Я ни с кем из них не общаюсь...не знаю, какие доказательства могут привести. У меня не могло быть даже замыслов по поводу участия в каком-то государственном перевороте. Меня совсем этот вопрос не интересует, я сейчас занимаюсь своим здоровьем...Я считаю, что это чушь", – резюмировал Грицак.
Добавим, что Эдуард Федосов, которого Кристофер Миллер также назвал одним из фигурантов дела, заявил, что не причастен к каким-либо противоправным действиям, а Рината Ахметова видел только по телевизору, передает "Украинская правда". В Крыму он был в последний раз в 2012 году, а сейчас живет в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Президент Владимир Зеленский заявил, что кураторы из России и представители некоторых украинских политических кругов готовили государственный переворот в Украине на 1-2 декабря.
К планированию переворота якобы мог быть "причастен" олигарх Ринат Ахметов, которого хотели втянуть "в войну против Украины"
Такую информацию главе государства предоставила украинская разведка. Он добавил, что для осуществления переворота могли быть привлечены миллиарды долларов.