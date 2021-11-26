Аваков – о возможном госперевороте в Украине: я его не вижу

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что он не боится государственного переворота в стране. Он отметил, что не видит предпосылок к нему.

Такое заявление Аваков сделал 26 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Также экс-глава МВД напомнил, что угроза со стороны России куда более реальная (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не боюсь государственного переворота, потому что я его не вижу", – сказал он.

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Аваков напомнил, что сейчас весь мир говорит об опасности со стороны России, которая сосредоточила на границе с Украиной свои войска.

"Сегодня у наших границ находятся русские войска. Сегодня как никогда, весь мир говорит об опасности", – подчеркнул он.

Также, экс-министр сказал, что в случае полномасштабного вторжения России, вся оппозиция и власть должны сесть за стол переговоров и договориться о том, как противодействовать агрессии.

"Мы соберем всю оппозицию за один стол и потребуем от каждого из них договориться – как мы будем защищать Украину. Затем мы потребуем от президента тоже сесть за этот стол", – добавил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что кураторы из России и украинские политики готовят государственный переворот в Украине на 1-2 декабря. В него также якобы хотят вовлечь олигарха Рината Ахметова.

Позднее журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер назвал фамилии фигурантов, которые якобы задействованы в подготовке госпереворота.

Подробнее о том, как проходил пресс-марафон Зеленского, читайте здесь. О главных заявлениях президента можно узнать в нашем материале.