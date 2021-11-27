Байден заявил, что намерен поговорить с Зеленским и Путиным

Президент США Джо Байден допустил возможность переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Суть разговора – угроза военного вторжения России в Украину.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в пятницу, 26 ноября, передает Reuters. Отвечая на вопрос представителей СМИ, планируются ли контакты с главами государств, Байден сказал: "По всей вероятности".

Других деталей возможных переговоров с Зеленским и Путиным, американский президент не назвал. О том, когда они могут произойти также пока неизвестно.

Накануне, 23 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что пока нет информации о запланированной встрече Байдена и Путина. Однако американские власти выразили озабоченность военной деятельностью России и жесткой риторикой в отношении Украины. В США призвали РФ снизить напряженность вблизи государственной границы Украины.

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Также она сообщала, что у президентов США и России есть договоренность поддерживать связь. Поэтому контакты лидеров двух стран возможны.

Напомним: первые переговоры Байдена и Путина состоялись летом 2021 года в центре Швейцарии – в женевском особняке Ла Гранж. Тема Украины затрагивалась во время встречи, но не детально.

Зеленский и Байден в последний раз проводили переговоры в Белом доме 1 сентября. Они проходили в расширенном формате и с глазу на глаз. По итогу беседы было обнародовано совместное заявление обеих стран. В нем среди прочего страны призвали Россию прекратить огонь на Донбассе и приложить все усилия для урегулирования военного конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.