Призыв к России и борьба с коррупцией: в ОП обнародовали совместное заявление Украины и США

Украина и США обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства. Оба государства едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины с учетом продолжающейся российской агрессии.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента. В нем страны призвали Россию прекратить огонь на Донбассе и приложить все усилия для урегулирования военного конфликта.

"Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", – сказано в заявлении.

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В Вашингтоне также отметили поддержку права Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление к вступлению в НАТО. Также Белый дом продолжит помогать нашей стране в проведении реформ – в том числе, относительно СБУ и антикоррупционных органов.

США предоставят Украине помощь в размере 60 млн долларов. В пакет также войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое летальное и нелетальное оружие.

Страны завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытании и оценке, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.

Подписали меморандум о сотрудничестве в космосе. Речь про обмен информацией со спутников.

Продлили на семь лет договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации.

"Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив... Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора и принятие законодательства для защиты полномочий директора НАБУ, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника", - говорится в документе.

Украина и США рассматривают газопровод "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности. Поэтому Вашингтон постарается не допустить использования Кремлем энергетики в качестве геополитического оружия.

Правительства также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Украина и США объявляют о начале Стратегического энергетического диалога. Речь идет о привлечении инвестиций в зеленую энергетику, чтобы сократить выбросы парниковых газов до 2030 года.

Страны активизируют работу Комиссии стратегического партнерства, созданную для сотрудничества двух государств и поддержки США для вступления Украины в НАТО.

"Чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью", – говорится в документе.

В рамках "Плана по спасению Америки" Украина получит 12,8 миллионов долларов на борьбу с пандемией.

США выделяют Украине 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Зеленский провел ряд встреч в рамках своего визита в США. Так, состоялись переговоры с министром обороны и с главой NASA. Кроме того, был подписан меморандум на 30 миллиардов долларов и соглашение о военном сотрудничестве.