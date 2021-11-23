В Белом доме обратились к России из-за войск у границы Украины и высказалась о встрече Путина с Байденом

Соединенные Штаты Америки призвали Россию снизить напряженность вблизи государственной границы Украины. В то же время официальная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируется.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщил, что пока нет информации о запланированной встрече Байдена и Путиным. Однако американские власти выразили озабоченность военной деятельностью России и жесткой риторикой в отношении Украины.

В Белом доме рассказали, что в течение последних недель активно взаимодействовали с европейскими партнерами, в том числе с Украиной. Кроме того, Джен Псаки также подчеркнул, что обсуждение ситуации по Украине также провели с российскими официальными лицами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, у президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина есть договоренность поддерживать связь. Поэтому контакты лидеров двух стран, первая встреча которых прошла в июне 2021 года в Женеве, возможны.

Ранее в России отреагировали на применение ВСУ Javelin на Донбассе и заговорили о встрече Путина с Байденом. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время очередного контакта буду обсуждать Украину.

Напомним, нижняя палата Конгресса США подготовила проект резолюции, согласно которому Вашингтон не будет признавать конституционность Путина в случае, если он будет баллотироваться на очередной президентский срок после 2024 года.