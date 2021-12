Байден озвучил три последствия для РФ в случае атаки на Украину: заплатят ужасную цену

Президент США Джо Байден озвучил три последствия для России, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, цена за агрессию будет "ужасной".

Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами 11 декабря, которое транслировалось на его странице в Twitter. По его словам, речь идет о разрушительных экономических последствиях, отправка военных на восточные границы НАТО и отношении к России в мире, которые существенно изменится.

"Я откровенно сказал президенту (России Владимиру) Путину, что если он нападет на Украину экономические последствия для его страны будут разрушительными", – подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что американские войска в случае агрессии РФ будут отправлены на восточные границы НАТО для защиты стран Альянса.

"Это второе, а третье: отношение к России и то, как ее видят в мире существенно изменится. Они заплатят ужасную цену", – отметил Байден, добавив, что США продолжат поддерживать обороноспособность украинского народа.

Join me as I give remarks on our response to last night’s devastating storms. https://t.co/5gQ8qY6t8c