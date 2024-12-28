Telegram начал блокировать российские пропагандистские новостные каналы в Европе: кто попал в список

В Европе в соцсети Telegram начали массово блокировать крупнейшие российские новостные пропагандистские каналы. Отмечается, что владельцы европейских сим-карт теперь больше не могут их увидеть.

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Об этом сообщают российские СМИ. В частности, заблокированы в Европе Telegram-каналы "РИА-Новости" и "Известия".

Также под блокировку попали сайты российских пропагандистских телеканалов: "Первый", "НТВ", "Россия 1", "ТВЦ", "RT" и другие.

Россияне жалуются, что при попытке посмотреть материалы канала появляется надпись о том, что он нарушал местное законодательство, однако никаких примеров нарушения не приводится.

"Этот канал недоступен, поскольку он нарушает местное законодательство", – говорится в подписи.

В частности, о блокировке каналов сообщают пользователи из Австрии, Швеции, Германии, Испании и других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина активно сотрудничает с Европейским Союзом, чтобы внести Telegram в список регулируемых цифровых платформ. Тогда в случае нарушения законодательства его можно будет оштрафовать.

Ранее сообщалось, что российский контрольный орган Роскомнадзор в пятницу, 13 декабря, объявил о блокировании одного из самых популярных мессенджеров Viber. Это означает, что теперь приложение не будет работать на территории государства-агрессора. Мессенджер россияне обвинили в том, что он "нарушает законы" России.

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