Зеленский созвал срочное заседание СНБО: все подробности онлайн

Президент Владимир Зеленский 26 февраля созвал еще одно заседание Совета национальной безопасности и обороны.

На встрече, начало которой было запланировано на 17:30, обсудят вопросы угрозы нацбезопасности страны.

На повестке дня:

рассмотрение проекта государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма;

меры по противодействию национальным угрозам нацбезопасности в сфере гражданства;

рассмотрение дел о государственной измене, дезертирстве и нарушении присяги, а также террористической деятельности;

применение санкций.

На 18:30 анонсирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по итогам заседания. Позднее его перенесли на 19:00.

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Напомним, что на прошлом заседании СНБО ввел санкции против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также других физических и юридических лиц, которые позднее активировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент расширил численность работников аппарата Совета нацбезопасности до 237 человек.