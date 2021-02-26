Зеленский созвал срочное заседание СНБО: все подробности онлайн

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
10,8 т.
Зеленский созвал срочное заседание СНБО: все подробности онлайн

Президент Владимир Зеленский 26 февраля созвал еще одно заседание Совета национальной безопасности и обороны.

На встрече, начало которой было запланировано на 17:30, обсудят вопросы угрозы нацбезопасности страны.

На повестке дня:

  • рассмотрение проекта государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма;

  • меры по противодействию национальным угрозам нацбезопасности в сфере гражданства;

  • рассмотрение дел о государственной измене, дезертирстве и нарушении присяги, а также террористической деятельности;

  • применение санкций.

На 18:30 анонсирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по итогам заседания. Позднее его перенесли на 19:00.

Обновляется....

Напомним, что на прошлом заседании СНБО ввел санкции против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также других физических и юридических лиц, которые позднее активировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент расширил численность работников аппарата Совета нацбезопасности до 237 человек.

УкраинаОккупация КрымаВойна на ДонбассеСНБОВладимир Зеленский