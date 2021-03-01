Опубликован указ Зеленского о санкциях СНБО против военных-предателей

Опубликован подписанный указ президента Владимира Зеленского о наложении Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций против 10 военных из высшего офицерского состава.

Как говорится в указе №81/2021, контроль за выполнением санкций возложен на Секретаря СНБО Алексея Данилова. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования 1 марта.

Напомним, что в СНБО ввели санкции против 10 военных из высшего офицерского состава, а также лишили их всех государственных наград и званий.

В СБУ рассказали, что 10 военнослужащих из высшего офицерского состава, попавшие под санкции СНБО, изменили присяге и способствовали оккупации Россией Крыма и Донбасса в 2014 году.

Позже у Зеленского заявили, что санкции СНБО усложнят жизнь предателям и лишат их денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО заговорили об ограничении полномочий нардепа двумя сроками.