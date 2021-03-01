Аваков – о санкциях против Медведчука: до последнего ждал, что сорвутся

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опасался, что решение о применении санкций против Виктора Медведчука и еще ряда лиц могло сорваться.

Об этом он заявил в интервью Натальи Мосейчук на телеканале "1 + 1". Глава МВД добавил, что это "очень дорого для него стоит" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы это обсуждали долго, но когда на СНБО этот вопрос встал, я, честно говоря...двумя руками "за" и все такое. Я, честно говоря, до последнего ждал, что это как-то сорвется...", – рассказал министр.

Аваков сказал, что Медведчук – это "цинизм современной нашей ситуации, воплощенный в конкретных вещах". По мнению министра, он получил свою силу за счет разговора со своим кумом Владимиром Путиным и реализует ее в Украине.

"Он – канализатор в любом вопросе, мы должны это ясно понимать", – добавил Аваков.

(С 20:20 Аваков – о санкциях против Медведчука)

Напомним, Арсен Аваков заявил, что действия Владимира Зеленского, направленные против Виктора Медведчука и Владимира Путина – это его собственные убеждения.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связанные с финансированием терроризма.