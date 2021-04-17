Заблуждения о сексе, которые сейчас кажутся дикими: топ открытий

До сих пор в изучении анатомии, а особенно, женской, встречаются белые пятна. Но когда-то их было намного больше.

Самые великие умы называли клитор "маленькой колонной", не знали, откуда берутся дети, и строили невероятно дикие предположения о женском интимном наслаждении. OBOZREVATEL заглянул в недра истории и собрал самые грандиозные анатомические открытия, без которых сейчас трудно было бы чувствовать себя полноценными.

Семенные зверьки или что остается после секса во влагалище супруги

О существовании спермы знали всегда, поскольку ее можно было увидеть своими глазами. А вот то, что она состоит из живых клеток, узнали не раньше 1677 года, когда сперматозоиды впервые описал нидерландский ученый-микроскопист Антони ван Левенгук. Он чисто ради любопытства собрал образцы семенной жидкости из влагалища супруги и взглянул на них через увеличительное стекло. Но Левенгук не называл их "сперматозоидами" – это слово появилось позже, окрестив эти клетки "семенными зверьками" (animalcules). Это открытие перевернуло представление ученых о репродукции человека. Микроскопист пошел дальше и даже допустил, что именно эти "зверьки" помогают зачать ребенка. Но ученого, конечно, подняли на смех.

Целый век ученые были твердо убеждены, что сперматозоиды – это паразиты в сперме, пока их роль в оплодотворении не доказал итальянский естествоиспытатель Ладзаро Спалланцани.

Сладость Венеры или то, что никак не поддается изучению

О бугорке под лобком женщины знали еще в древности. Гиппократ называл его columella (маленькая колонна), Авиценна – albatra или virga (стержень), а арабский медик Абулкасис называл его tentigo (напряжение). Но первым мужчиной, который не просто обнаружил клитор, но и решил узнать его предназначение, был итальянский хирург Реальдо Колумбус. В 1559 году он обследовал гениталии более сотни пациенток и заключил, что все женщины обладали крошечным бугорком, который от прикосновения "становится тверже и длиннее до такой степени, что начинает напоминать мужской половой член". Эти бугорки он назвал "сладостью Венеры".

После этого целые века клитор оставался без внимания ученых и медиков, пока в 1966 году им не заинтересовалась психиатр Мэри Джейн Шерфи. Она затронула тему предназначения этого органа в своей работе "Природа и эволюция женской сексуальности", а позже, в 1975 году, 9 женщин собрались в "кружок по интересам". Они хотели больше узнать о своем теле и удовольствии, поэтому мастурбировали вместе и рассматривали друг друга. Одна из этих женщин, Сьюзанн Грейдж, прослушала курс анатомии и впервые за всю историю нарисовала клитор со всеми его 18 частями.

В 2009 году медицинское сообщество впервые увидело трехмерное УЗИ стимулированного клитора. Так, мир узнал, что то, что раньше считалось вагинальным оргазмом, на самом деле является внутренним клиторальным, поскольку пещеристая ткань клитора наполняется кровью и охватывает влагалище изнутри.

Самое удивительное, что клитор не изучен полностью и сегодня. Ученые до сих пор не имеют ответа, для чего нужен этот орган, кроме как для наслаждения.

Насилие ради благой цели

В 18 веке ученые считали, что женщина не может забеременеть без оргазма. Можно подумать, что же здесь плохого? Однако тогда люди были уверены, что женские половые органы – это те же мужские, только вывернутые наизнанку. Поэтому женщин насиловали. Считалось, что если после насильственного акта соития женщина беременела, то она получила удовольствие от того, что с ней сделали.

В 19 веке женщин начали "лечить" от болезни под названием "истерия". Ее симптомами были хроническая усталость, раздражительность, тяжесть внизу живота, головные боли и тревожность. Врачи считали, что причиной была "блуждающая матка", которую следовало лечить единственным лекарством – генитальным массажем. Врачи запускали руку к женщине под юбку, пока у той не случался припадок ("истерический пароксизм") и она не испытывала облегчение. Тогда даже и не думали связывать массаж с сексуальным удовольствием или изменой супругу – секса же не было.

Мир узнал о женской мастурбации и оргазме впервые в 1940 году благодаря ученому Альфреду Кинси.

Долгие поиски щекотки Уиппл, она же точка G

Немецкий анатом Эрнст Графенберг начал изучение точки G в своих исследованиях в 40-е годы. Совсем случайно он обнаружил чувствительную зону внутри влагалища, расположенную на передней стенке на расстоянии примерно 7 см от входа. Больше всего удивило Графенберга то, что при стимуляции этой зоны женщины не просто достигали оргазма, но и эякулировали.

Поскольку стенки влагалища практически не имеют нервных окончаний (чтобы женщины могли рожать ребенка), в 1953 году Кинси опроверг идею о нахождении чувствительной точки G на стенке влагалища.

Науку открытие анатома оставило равнодушной, поэтому изучение точки G отложилось еще на 30 лет. Уже в 1981 году ученые Беверли Уиппл и Джон Перри опубликовали исследование, в котором согласились с предположением Графенберга о наличии особой эрогенной зоны внутри влагалища.

"Когда я рассказала коллеге о нашем открытии, он предложил мне назвать эту точку "Whipple Tickle" (щекотка Уиппла). Я подумала и не согласилась. Графенбергу нужно вернуть долг", – объяснила Беверли свое решение назвать эту зону во влагалище известным сейчас названием.

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