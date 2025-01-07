'Вот это и есть эталонное быдло'. Позорный поступок Тимощука в центре Питера попал на камеру. Видео

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук оказался в центре скандала после того, как его поведение попало на видео. На кадрах видно, как мужчина, который очень похож на бывшего капитана сборной Украины по футболу заклеивает номера на своем автомобиле Porsche Panamera. Интересно, что цифры на номере совпадают с игровым номером Тимощука – 44.

Видео дня

Видео было снято в центре Санкт-Петербурга, и сразу привлекло внимание болельщиков. Тимощук, по всей видимости, приехал в ресторан "Сад", учредителем которого является другой тренер "Зенита" Сергей Семак и не захотел платить за парковку, став перед светофором. Анатолий таким образом пытался избежать штрафа, так как страховка автомобиля оформлена на его супругу.

Комментарии под видео не заставили себя долго ждать, и многие осудили поступок бывшего футболиста, называя его поведение недостойным и неуважительным.

Некоторые комментаторы даже отметили, что Тимощук мог бы найти более честный способ избежать штрафа, особенно учитывая его финансовое положение. Юзеры напомнили, что его доходы позволяют ему легко оплачивать парковку, но вместо этого он выбрал путь скрытности и нарушения правил.

"Толик-еболик, ну как не стыдно? Бабки то имеются 100 в час накинуть любимому городу!", "Вот козлина. Из-за таких уродов стоят в один ряд все, хотя там на два ряда дорога, после платной парковки. Пошли жрать в "Сад" и, чтобы не платить за парковку, паркуются перед светофором", "Вот это и есть эталонное быдло. Ездить на автомобиле за несколько миллионов и пожалеть 100 рублей за парковку", Пздц позорище" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не увидел причин для лишения Анатолия Тимощука всех национальных титулов из-за его молчаливой поддержки военной агрессии РФ в отношении родной страны. В Швейцарии встали на сторону нынешнего помощника тренера "Зенита", удовлетворив его апелляцию на соответствующее решение.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

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