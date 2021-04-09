7 вопросов о сексе, которые хочет спросить каждый, но стесняется

Сексолог Трейси Кокс ответила на самые распространенные вопросы людей, состоящих в длительных отношениях.

Так, она рассказала, можно ли фантазировать о ком-то другом, будучи с партнером, и нормально ли мастурбировать без своей второй половинки, сообщает Daily Mail.

1. Почему ваш партнер мастурбирует, если он регулярно занимается с вами сексом?

Попробуйте предположить, что мастурбация не заменяет секс, и тогда это станет не проблемой. Также мастурбация абсолютно не означает то, что вашему партнеру недостаточно близости. Трейси Кокс уверена, что это больше как гарнир к основному сексу, который имеет дополнительные преимущества. Так, исследования неоднократно показывают, что у людей, которые регулярно мастурбируют, более высокое либидо.

2. Обязательно ли заниматься оральным сексом, если вам это не нравится?

Само собой разумеется, что если ваш партнер заставляет вас делать то, чего вы не хотите делать, то это недопустимо. Но если у вас доверительные отношения, основанные на уважении, то прежде чем отказываться от орального секса, следует подумать о причинах своего нежелания.

Так, если вы пережили травму в прошлом (к примеру, из-за детских установок, что это "плохо", "грязно" и "неправильно"), то сначала стоит обратиться к хорошему сексопатологу. А вот если у вас есть беспокойство по поводу запаха и вкуса, то оно легко устраняется, если сначала принять душ, правильно вымыться и вылечиться от инфекций.

3. Не лучше ли какое-то время вообще не заниматься сексом, если обоим просто скучно это делать?

Иногда полезно сделать паузу и "перезагрузиться", чтобы вернуться в сексуальную колею. Попробуйте вообще отказаться от любых форм секса на две или три недели, чтобы дать себе полный перерыв. Вводя элемент "недоступности", в отношения может вернуться прежний огонек и страсть, и вы начнете искать новые способы достижения оргазма.

4. Почему инициатором секса выступает всегда только один из партнеров?

Это называется "феноменом качелей": чем больше делает один человек, тем меньше делает другой. Чем чаще кто-то один инициирует секс, тем реже это будет это делать другой.

5. Что, если мы будем делать одно и то же каждый раз, когда занимаемся сексом?

Люди ко всему привыкают. Им так легче жить, и они любят повторять то, что уже умеют. Даже второй или третий просмотр одного и того же фильма может быть для человека таким же приятным, как и первый. Но если смотреть его 100 раз в год, то вряд ли он доставит столько же удовольствия, как и раньше. С сексом также: делать одно и то же снова и снова – это сексуальное самоубийство. Поэтому избавьтесь от навязчивых мыслей и беспокойства по поводу того, понравится ли новая поза вашему партнеру, и смело пробуйте что-то новое: игрушки, смену локации и сексуальное белье.

6. Обоим партнерам нравится секс, но он не слишком страстный и интенсивный. Есть ли повод для беспокойства?

Секс предлагает нам многое, не только эротическое расслабление. Это также о любви, развлечении и, что особенно важно, о связи с вашим партнером. Немногие пары занимаются сексом долго, с тряской постели и дрожью в коленях: интенсивный, страстный секс не является нормой в долгосрочной перспективе, а является исключением.

Это нормально, если ваш секс не соответствует стандартной модели, которую мы видим в порно.

7. Имеете ли вы право заниматься сексом с кем-то еще, если партнер вас не хочет?

Здесь возникает очевидный вопрос: почему ваш партнер не занимается с вами сексом? Если у вас бегают трое детей младше трех лет, секс может быть ненадолго приостановлен. Но если объяснения такому поведению нет, то лучше провести серьезный разговор со второй половинкой. Может, вы найдете какие-то компромиссы? Также можете попробовать удовлетворить себя соло, с помощью мастурбации на порно или фантазии. Заниматься сексом на стороне, не обговорив это с партнером, рискованно, потому что это измена.

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