Сбежал в Украину. Российский двукратный чемпион Универсиады отказался выступать за РФ и сменил гражданство

Двукратный чемпион Универсиады-2017 в лыжном спорте Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство и перешел в сборную Словении, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В 2022 году, тогда еще 28-летний спортсмен сообщал, что планирует перейти в национальную команду другой страны, но не уточнял, какой именно.

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При этом в интернете появилась информация, что Гонтарь сбежал в Украину, где уже получил паспорт с трезубцем. Последний раз лыжник соревновался на российских стартах в сезоне-2019/20.

Валерий Гонтарь родился в мордовском селе Шувары в многодетной семье, став шестым ребенком. Рано потеряв родителей, он вместе с братьями и сестрами оказался в интернате. Именно в школе-интернате №1 в Рузаевке он впервые познакомился с лыжным спортом. Его первым тренером стал Евгений Настюнин, который сразу заметил талант юного спортсмена. Уже через год Гонтарь начал побеждать своих сверстников.

Однако путь Гонтаря в лыжах был непростым. В какой-то момент он ушел из спорта из-за разногласий с тренером и решил заняться BMX. Вернуться к лыжам удалось благодаря упорству Настюнина, который поддерживал Валерия даже в трудные времена. Несмотря на обиды и сомнения, Гонтарь снова стал тренироваться и вскоре показал отличный результат.

Позже Валерию пришлось столкнуться с очередными трудностями. Из-за неудач в проекте "На лыжах – к Северному полюсу" он снова оставил спорт. На этот раз его наставником стал Василий Велькин, но чтобы попасть в его группу, Гонтарю пришлось доказать свою состоятельность, победив в нескольких контрольных гонках.

После школы Валерий поступил в Мордовский государственный педагогический институт, но из-за недостатка поддержки перевелся в Пензенский педагогический институт. Лыжник одновременно совмещал учебу, соревнования и сборы. Первым успехом на международной арене для него стала бронза на студенческой Универсиаде в Словакии. Однако финансовые трудности продолжали преследовать спортсмена, что вынудило его сменить регион и перейти в Самарскую область.

В интервью осени 2022 года Гонтарь сравнивал спорт с социальным лифтом, который помог ему выбраться из сложных жизненных обстоятельств. Валерий тогда признался, что еще не достиг своего пика и хочет добиться более значимых побед, чем победы на Универсиадах.

Как сообщал OBOZ.UA, первый в истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Олимпиаде Владислав Гераскевич, выступил категорически против того, что Гонтарь выступал бы за Украину.

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