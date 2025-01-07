Трамп заявил, что хочет завершить войну в Украине за полгода и 'понимает чувства России': что еще наговорил президент США

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он якобы нарушил "соглашение" об не принятии Украины в НАТО и заявил, что "может понять чувства" России в этой связи. Также республиканец сказал, что надеется завершить войну в Украине уже не до инаугурации, а через полгода.

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Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде во вторник, 7 января. Он в очередной раз возложил ответственность на администрацию Байдена за начало полномасштабной войны РФ в Украине.

Говоря о причинах войны, он заявил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет". По словам Трампа, война в Украине началась потому, что Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО.

"Россия много лет говорила, что НАТО никогда не должно вмешиваться в дела Украины. Это было как будто высечено на камне. А Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога", – сказал Трамп и подчеркнул, что может понять чувство России по этому поводу.

При этом он привычно начал расхваливать себя и заявил, что якобы "спас НАТО", правда, не уточнил, от чего.

"Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я сказал, что это закончится войной и так и оказалось. Никто не знает о НАТО больше, чем я. Если бы не я, НАТО сейчас не существовало бы. Я спас НАТО, но НАТО использует нас", – заявил Трамп.

На вопрос журналиста, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, Трамп сказал: "Я считаю, что это всегда было понятно".

По его словам, Запад понимает, что Украина не может находиться в НАТО. При этом он подчеркнул, что также придерживается этой позиции.

Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине

Дональд Трамп "перенес" завершение войны - он уже не обещал это сделать к своей инаугурации и был более осторожным.

"Надеюсь, что через шесть месяцев удастся завершить войну в Украине", – сказал новый-старый президент США.

Он даже пригрозил великой американской армией, не уточнив, кому именно. Но не забыл и тут упрекнуть Байдена.

"Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что администрация Байдена некомпетентна. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем и все это закончится. У нас большая армия", – заявил Трамп.

Новоизбранный президент США также отметил, что в курсе готовности российского диктатора Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом.

Что еще наговорил Трамп во Флориде

Канада должна стать штатом США

Трамп снова заявил, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов. По его словам, США и Канада вместе составляют "экономическую силу", которая "действительно будет чем-то". А пока что Штаты только тратят "миллиарды, чтобы защитить Канаду".

Он также снова высмеял бывшего премьер-министра Джастина Трюдо, объявившего вчера, что уйдет в отставку, назвав его "губернатором", а не премьер-министром.

Дания должна отдать США Гренландию

Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландию для защиты "свободного мира", в том числе от кораблей Китая и России.

При этом новоизбранный президент США пригрозил, что ударит по Дании пошлинами.

Он также утверждает, что население Гренландии проголосовало бы либо за независимость, либо за присоединение к США.

Панамский канал

Трамп заявил, что ведет обсуждение с властями Панамы по Панамскому каналу, который намерен вернуть под контроль США.

При этом он отказался дать обещание не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

Дональд Трамп также заявил, что намерен ввести "очень значительные" пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Также новоизбранный президент США заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в "залив Америки".

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