Названо место, где женщины любят заниматься сексом больше всего
Согласно опросу, проведенному специалистами американской компании по продаже матрасов Sleep Cupid, больше всего женщинам нравится заниматься сексом на лестнице.
Как сообщает издание Maxim, в анкетировании приняли участие 3000 представительниц прекрасного пола. Они ответили на простой вопрос: "Как вы представляете себе идеальное место для занятия сексом?". Экспертам пока неясно, почему выбор пал именно на лестницу. Предполагается, что она позволяет креативнее подойти к самому процессу.
После лестницы в женском рейтинге интимной притягательности идут: секс в публичном месте и секс на пляже.
Также женщин спрашивали, фантазировали ли они об интиме с коллегой в офисе. Оказалось, что 83,9% не против такого развития событий. Что касается секса с боссом, о таком хотя бы раз думали 71,3% опрошенных дам.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секс-эксперт развеяла популярные мифы об интимных игрушках. Специалист заявила, что покупка вибратора – первый шаг на пути к расширению возможностей женщин.