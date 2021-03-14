10 вопросов о сексе, которые вы стеснялись задать: отвечает сексолог

Существуют темы, которые многие предпочитают не обсуждать. Большинство думает, что задавать вопросы о сексе некорректно и даже иногда постыдно.

Однако по статистике, практически у каждого случалась какая-нибудь неприятность или курьез в постели. Некоторым сексуальный опыт доставил серьезные волнения и дискомфорт. А есть и те, кто переживает настоящие проблемы с сексом.

Поговорить об интимном можно с подругой, партнером, но лучше всего обратиться к специалисту, который сможет найти причину вашей проблемы. Так, для OBOZREVATEL сексолог-психолог Наталия Козлова ответила на самые популярные вопросы о сексе, которые чаще всего волнуют партнеров и реже всего произносятся вслух.

Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?

Сексуальное влечение часто может снижаться из-за плохих отношений в паре: недоговорок, обид, неумения слышать друг друга. Также это могут быть усталость, стресс или гормональный сбой в организме. Чтобы возобновить страсть, следует в первую очередь разобраться в причинах ее потери.

Мастурбация – это плохо?

Мастурбация без фанатизма, если это не единственный способ удовлетворения, является даже полезной. Кроме того, в секс-терапии часто используют ее элементы (например, если женщина впервые хочет испытать оргазм или мужчина хочет научиться контролировать наступление эякуляции). Она помогает нам фантазировать, уменьшать боли во время месячных, раскрывать нашу сексуальность, стимулировать либидо и многое другое.

Какие есть способы предохранения и контрацепции для мужчин и женщин?

На сегодня таких способов огромное разнообразие. Начиная от гелей, свечей и таблеток, заканчивая гормональными пластырями, уколами или кольцами. Ну и классика, в приоритете остаются презервативы, сверхтонкие с невероятным количеством запахов, разных форм и размеров.

Как удивить мужчину в постели?

Я часто советую начинать разнообразие с мелких шалостей (чтобы не испугать партнера). Повязки, перчатки, различные массажные масла с афродизиаками или бомбочки для ванн с феромонами. Сходите вместе в секс-шоп, закажите номер в гостинице с ролевыми комнатами, попробуйте что-то новое вместе, например, технику шибари или тантрический секс. И главное, не забывайте давать обратную связь партнеру.

Женщина не получает оргазм во время секса. В чем может быть проблема?

Причина может быть не одна. Это и неудачный первый сексуальный опыт, и скудное сексуальное воспитание в детстве, плохие отношения с отцом... Женщина может не уметь расслабиться, быть зажатой и закомплексованной, испытывать страх от каких-то своих установок из детства (например, что секс – это стыдно). Если мы говорим о физическом аспекте – это может быть гормональный сбой, болезненный половой акт, послеродовой период или гинекологические заболевания.

Почему партнер не хочет оральных ласк?

Действительно, сложно в это поверить, но не каждый мужчина любит оральные ласки. Причин, как и всегда, может быть несколько. Это могут быть и юношеские травмы (неудачный опыт), какие-то моральные принципы или убеждения, просто элементарное стеснение, брезгливость или страх чем-то заразиться. А также нежелание передавать инициативу в женские руки.

Почему во время секса у женщины из влагалища с характерным звуком выходит воздух?

Это называется квифинг. Тема действительно вызывает огромное стеснение, хотя природа его абсолютно естественна. Попадая из внешней среды, воздух выходит во время активных движений. Чтобы избежать подобного, тренируйте мышцы тазового дна или попробуйте сменить позы во время секса.

Если долго нет секса – это плохо?

Как физически, так и психологически, женщине требуется регулярная половая жизнь. Секс снимает депрессию, снижает уровень стресса, повышает иммунитет, борется с бессонницей, улучшает внешний вид. Его отсутствие может вызвать гормональный дисбаланс в организме, снизить уровень коллагена, а также приблизить наступление менопаузы. Так что, если в вашем окружении нет постоянного партнера – не стоит забывать о мастурбации.

Когда нужно обращаться к сексологу?

К сексологу стоит обратиться, если секс с партнером не приносит удовольствия.

У вас пропало желание или не испытываете оргазм.

Если вы пережили травматический опыт (изнасилование, сложные отношения). У мужчин это может быть нарушение эякуляции или отсутствие ощущения оргазма, нарушение эрекции.

Это также могут быть навязчивые идеи сексуального характера.

Чем отличается сексолог от сексопатолога?

Сексопатолог – это в первую очередь дипломированный врач, изучающий гинекологию, урологию, эндокринологию и психиатрию. Он работает с психологическим аспектом и с физическими дисфункциями организма, а также может назначать препараты.

Сексолог – терапевт, который работает с психическими проявлениями, поскольку 90% сексуальных расстройств связанны с проблемами психики человека.

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